В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".
Сегодня, 13:02 | Просмотров: 161 | Версия для печати
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ДТП произошло в 7 часов утра 20.04.2017 года.
На 32-ом километре автодороги Киров - Советск - Яранск, по предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» без прав не справился с управлением и вылетел в кювет.
Автомобиль перевернулся и опрокинулся.
Водитель получил травмы, госпитализация не потребовалась.
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