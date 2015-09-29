ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

21 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2307
EURO: 60.3187
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

Сегодня, 13:02 | Просмотров: 161 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ДТП произошло в 7 часов утра 20.04.2017 года.
 
На 32-ом километре автодороги Киров - Советск - Яранск, по предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» без прав не справился с управлением и вылетел в кювет.
 
Автомобиль перевернулся и опрокинулся.
 
Водитель получил травмы, госпитализация не потребовалась.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

15:40 21.04.2017


На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

13:05 21.04.2017


В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

13:02 21.04.2017


В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

12:59 21.04.2017


В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

В Кирове из-за снегопадов отменили субботники.

11:19 21.04.2017


В Кирове из-за снегопадов отменили субботники.

В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.

10:57 21.04.2017


В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.

В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

10:46 21.04.2017


В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

Все новости

Вести. Кировская область

На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника"

14:56 21.04.2017


На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника"

С 1 мая в Кирове начнется сезонная торговля

14:55 21.04.2017


С 1 мая в Кирове начнется сезонная торговля

Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова

12:05 21.04.2017


Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова

Котельничский палеонтологический музей переезжает

10:33 21.04.2017


Котельничский палеонтологический музей переезжает

В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

10:20 21.04.2017


В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Зуевском районе улетела в кювет "Лада Гранта".

29.09.2015


В Зуевском районе улетела в кювет "Лада Гранта".

В Лебяжском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

16.08.2016


В Лебяжском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

В Белохолуницком районе улетела в кювет "Лада Гранта": двое пострадавших.

10.08.2015


В Белохолуницком районе улетела в кювет "Лада Гранта": двое пострадавших.

В Слободском районе улетела в кювет "Лада Гранта": трое пострадавших.

05.10.2015


В Слободском районе улетела в кювет "Лада Гранта": трое пострадавших.

В Котельничском районе в кювет улетела "Лада Калина".

25.12.2015


В Котельничском районе в кювет улетела "Лада Калина".

В Оричевском районе в кювет улетела иномарка.

31.07.2016


В Оричевском районе в кювет улетела иномарка.

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх