В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.
Сегодня, 13:05 | Просмотров: 147 | Версия для печати
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Авария произошла в 11 часов 20.04.2017 года.
На улице Карла Маркса, напротив дома № 48, по предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» совершил наезд на женщину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеход получила травмы, госпитализация не потребовалась.
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