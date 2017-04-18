В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

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Авария произошла в 11 часов 20.04.2017 года.

На улице Карла Маркса, напротив дома № 48, по предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» совершил наезд на женщину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получила травмы, госпитализация не потребовалась.