ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

21 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2307
EURO: 60.3187
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

Сегодня, 13:05 | Просмотров: 147 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария произошла в 11 часов 20.04.2017 года.
 
На улице Карла Маркса, напротив дома № 48, по предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» совершил наезд на женщину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
 
В результате происшествия пешеход получила травмы, госпитализация не потребовалась.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

15:40 21.04.2017


На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

13:05 21.04.2017


В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

13:02 21.04.2017


В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

12:59 21.04.2017


В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

В Кирове из-за снегопадов отменили субботники.

11:19 21.04.2017


В Кирове из-за снегопадов отменили субботники.

В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.

10:57 21.04.2017


В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.

В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

10:46 21.04.2017


В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

Все новости

Вести. Кировская область

На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника"

14:56 21.04.2017


На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника"

С 1 мая в Кирове начнется сезонная торговля

14:55 21.04.2017


С 1 мая в Кирове начнется сезонная торговля

Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова

12:05 21.04.2017


Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова

Котельничский палеонтологический музей переезжает

10:33 21.04.2017


Котельничский палеонтологический музей переезжает

В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

10:20 21.04.2017


В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

9-летнего мальчика сбила иномарка

16.12.2015


9-летнего мальчика сбила иномарка

В Малмыжском районе иномарка сбила скутериста.

18.07.2016


В Малмыжском районе иномарка сбила скутериста.

В Макарье иномарка сбила мотоциклиста.

22.07.2016


В Макарье иномарка сбила мотоциклиста.

На Октябрьском проспекте г. Кирова иномарка сбила пешехода.

15.06.2015


На Октябрьском проспекте г. Кирова иномарка сбила пешехода.

В Шабалинском районе иномарка сбила велосипедиста.

23.07.2016


В Шабалинском районе иномарка сбила велосипедиста.

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх