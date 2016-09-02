На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

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В СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «УК Ленинского района» ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп в крупном размере.

В марте и апреле 2017 года директор ООО «УК Ленинского района» сообщил в ходе личной встречи директору одной из организации Кирова интересное предложение.

За денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей он готов в интересах данной организации подписать от имени УК договоры на установку и обслуживание общедомовых приборов учета, находящихся в управлении ООО «УК Ленинского района».

Бизнесмен согласился, и 19 апреля директор ООО "УК Ленинского района" получил первую часть вышеназванной суммы в размере 600 тысяч рублей. Но воспользоваться ими не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении директора ООО «УК Ленинского района» возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.