ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

21 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2307
EURO: 60.3187
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

Сегодня, 15:40 | Просмотров: 509 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «УК Ленинского района» ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп в крупном размере.
 
В марте и апреле 2017 года директор ООО «УК Ленинского района» сообщил в ходе личной встречи директору одной из организации Кирова интересное предложение.
 
За денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей он готов в интересах данной организации подписать от имени УК договоры на установку и обслуживание общедомовых приборов учета, находящихся в управлении ООО «УК Ленинского района».
 
Бизнесмен согласился, и 19 апреля директор ООО "УК Ленинского района" получил первую часть вышеназванной суммы в размере 600 тысяч рублей. Но воспользоваться ими не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
 
В отношении директора ООО «УК Ленинского района»  возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

15:40 21.04.2017


На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

13:05 21.04.2017


В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

13:02 21.04.2017


В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

12:59 21.04.2017


В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

В Кирове из-за снегопадов отменили субботники.

11:19 21.04.2017


В Кирове из-за снегопадов отменили субботники.

В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.

10:57 21.04.2017


В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.

В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

10:46 21.04.2017


В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

Все новости

Вести. Кировская область

На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника"

14:56 21.04.2017


На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника"

С 1 мая в Кирове начнется сезонная торговля

14:55 21.04.2017


С 1 мая в Кирове начнется сезонная торговля

Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова

12:05 21.04.2017


Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова

Котельничский палеонтологический музей переезжает

10:33 21.04.2017


Котельничский палеонтологический музей переезжает

В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

10:20 21.04.2017


В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове директора госпредприятия подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

02.09.2016


В Кирове директора госпредприятия подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В отношении руководителя УК Ленинского района возбуждено уголовное дело

14.10.2015


В отношении руководителя УК Ленинского района возбуждено уголовное дело

По делу о падении льда на улице Преображенской задержан начальник отдела ООО «УК Ленинского района».

03.04.2017


По делу о падении льда на улице Преображенской задержан начальник отдела ООО «УК Ленинского района».

Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

31.01.2017


Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

Уголовное дело в отношении врача-взяточника кировского наркодиспасера направлено в суд.

21.08.2015


Уголовное дело в отношении врача-взяточника кировского наркодиспасера направлено в суд.

Главы двух сельских поселений Нолинского района брали взятки с предпринимателей.

01.07.2015


Главы двух сельских поселений Нолинского района брали взятки с предпринимателей.

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх