На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.
Сегодня, 15:40 | Просмотров: 509 | Версия для печати
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В СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «УК Ленинского района» ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп в крупном размере.
В марте и апреле 2017 года директор ООО «УК Ленинского района» сообщил в ходе личной встречи директору одной из организации Кирова интересное предложение.
За денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей он готов в интересах данной организации подписать от имени УК договоры на установку и обслуживание общедомовых приборов учета, находящихся в управлении ООО «УК Ленинского района».
Бизнесмен согласился, и 19 апреля директор ООО "УК Ленинского района" получил первую часть вышеназванной суммы в размере 600 тысяч рублей. Но воспользоваться ими не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В отношении директора ООО «УК Ленинского района» возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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