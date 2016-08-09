В Кирове ищут мошенника из Свердловской области.
Сегодня, 11:03 | Просмотров: 57 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Отделом полиции №2 УМВД России по г. Кирову по подозрению в совершении мошенничества разыскивается Каленга Жан Касонго.
Мужчина, 1983 года рождения, имеет временную регистрацию в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
Подозреваемый сумел скрыться от следствия.
Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (8332) 64-52-09, 8-953-674-98-24.
Конфиденциальность гарантируется.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
16.04.2017