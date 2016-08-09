В Кирове ищут мошенника из Свердловской области.

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Отделом полиции №2 УМВД России по г. Кирову по подозрению в совершении мошенничества разыскивается Каленга Жан Касонго.

Мужчина, 1983 года рождения, имеет временную регистрацию в городе Каменск-Уральский Свердловской области.

Подозреваемый сумел скрыться от следствия.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (8332) 64-52-09, 8-953-674-98-24.

Конфиденциальность гарантируется.