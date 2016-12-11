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Новости / Происшествия

В Верхошижемском районе иномарка залетела под фуру.

Сегодня, 11:06 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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ДТП произошло в 17 часов 21.04.2017 года.
 
Об аварии сообщил свидетель ДТП.
 
На 80 километре автодороги Киров - Советск автомобиль "Митсубиси Лансер" столкнулся с фурой МАН.
 
Иномарка получила серьезные повреждения. В аварии есть пострадавшие.
 
Обстоятельства ДТП уточняются.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 2 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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