В Верхошижемском районе иномарка залетела под фуру.

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ДТП произошло в 17 часов 21.04.2017 года.

Об аварии сообщил свидетель ДТП.

На 80 километре автодороги Киров - Советск автомобиль "Митсубиси Лансер" столкнулся с фурой МАН.

Иномарка получила серьезные повреждения. В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 2 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области