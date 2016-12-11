В Верхошижемском районе иномарка залетела под фуру.
Сегодня, 11:06 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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ДТП произошло в 17 часов 21.04.2017 года.
Об аварии сообщил свидетель ДТП.
На 80 километре автодороги Киров - Советск автомобиль "Митсубиси Лансер" столкнулся с фурой МАН.
Иномарка получила серьезные повреждения. В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 2 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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