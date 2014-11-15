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В Кирове возбуждено третье уголовное дело по факту завышения подрядчиком объемов вывоза снега.

Сегодня, 11:30 | Просмотров: 31 | Версия для печати
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По официальным документам, за январь-февраль 2017 года подрядчик вывез более 13 тысяч кубометров снега на сумму свыше 2,3 млн.руб.
 
Но при детальном изучении сотрудниками прокуратуры данных средств видеофиксации и документов было выявлено завышение со стороны подрядчика сведений об объемах выполненных работ.
 
Количество осуществленных рейсов оказалось завышено более чем на 100, объемы вывезенного снега завышены более чем на тысячу кубометров - на сумму более 190 тысяч рублей.
 
Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
 
По результатам их рассмотрения Первомайским межрайонным СО СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
 
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.


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