В Кирове объявлено метеопредупреждение.
21 июня 2017 18:06 | Просмотров: 557 | Версия для печати
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О неблагоприятных погодных явлениях сообщило ГУ МЧС России по Кировской области.
По прогнозу Кировского ЦГМС, в Кирове и местами по области в течение 22 июня ожидаются грозы с ливнями и усиление ветра с порывами до 16-21 м/с.
В отдельных районах возможен град.
Напомним, 19 и 20 июня град и ливни наблюдались в Нововятском районе города Кирова и Малмыжском районе.
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