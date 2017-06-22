В Кирове объявлено метеопредупреждение.

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О неблагоприятных погодных явлениях сообщило ГУ МЧС России по Кировской области.

По прогнозу Кировского ЦГМС, в Кирове и местами по области в течение 22 июня ожидаются грозы с ливнями и усиление ветра с порывами до 16-21 м/с.

В отдельных районах возможен град.

Напомним, 19 и 20 июня град и ливни наблюдались в Нововятском районе города Кирова и Малмыжском районе.