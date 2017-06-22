В Кирове приставы в счет долга наложили арест на ювелирные изделия.
Вчера, 08:56 | Просмотров: 201 | Версия для печати
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Владелица ювелирных магазинов задолжала своему кредитору более миллиона рублей.
Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника.
Кроме того в течение 2-х дней в одном из магазинов на имущество должника - ювелирные изделия и бижутерию - был наложен арест.
Также на владелицу магазина составили протокол об административном нарушении. Предпринимательница отказывалась открывать витрины с ювелирными изделиями.
Если в течение 10 дней она не погасит долг, весь товар оценят и выставят на продажу, а вырученные средства передадут кредитору.
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