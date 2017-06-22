В Кирове 50-летний пассажир поезда пытался дать взятку полицейскому.
Вчера, 10:03 | Просмотров: 283 | Версия для печати
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Патруль транспортной полиции сопровождал пассажирский поезд «Воркута - Адлер».
На участке Мураши - Юрья стражи порядки обнаружили в одном из вагонов пассажира, который распивал спиртное непосредственно в купе.
Уроженец Республики Башкортостан попросил полицейских не составлять на него протокол и стал предлагать взятку в виде 4 тысяч рублей.
Патрульные отказались.
По данному факту отделением дознания транспортной полиции возбужденно уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».
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