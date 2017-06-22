В Кирове 50-летний пассажир поезда пытался дать взятку полицейскому.

Поделиться новостью:

Патруль транспортной полиции сопровождал пассажирский поезд «Воркута - Адлер».

На участке Мураши - Юрья стражи порядки обнаружили в одном из вагонов пассажира, который распивал спиртное непосредственно в купе.

Уроженец Республики Башкортостан попросил полицейских не составлять на него протокол и стал предлагать взятку в виде 4 тысяч рублей.

Патрульные отказались.

По данному факту отделением дознания транспортной полиции возбужденно уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».