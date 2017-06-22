ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

23 июня 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.1482
EURO: 67.1495
Погода в городе Кирове:
ночью:  +7...+9°C
утром:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Как уберечься от мошенников - "криминальных авто-юристов"

Вчера, 10:26 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Российский союз автостраховщиков обновил рейтинг регионов, в котором Кировская область впервые из пограничной " желтой" зоны переместилась в "красную", с 31 на 19 место. Это значит, что с доступностью полисов "Осаго" в нашем регионе вскоре может возникнуть серьезная проблема. Причина - деятельность посредников, "криминальных авто-юристов".
 
 
Год назад в автомобиль Любови на перекрестке Московской и Октябрьского проспекта врезалась другая машина. В результате у машины девушки было повреждено правое крыло, задет бампер.

Как уберечься от мошенников - "криминальных авто-юристов"ЛЮБОВЬ ДРАНИШНИКОВА, АВТОВЛАДЕЛЕЦ:
«Я сразу же позвонила в ГИБДД и автоюристам, так как они помогли мне в прошлый раз. Они приехали, посмотрели все. Сказали, что ремонт выйдет на 9 тысяч. Сказали еще, что со страховой "стрясут" в семь раз больше. 9 тысяч отдали на месте. Я подписала бумаги на передачу прав работы со страховой. И договорились созвониться по факту как в прошлый раз».

На следующий день после аварии Любовь позвонила комиссарам, но к телефону никто не подошел. Пробовала звонить с других номеров - тоже без эффекта.

ЛЮБОВЬ ДРАНИШНИКОВА, АВТОВЛАДЕЛЕЦ:
«Параллельно отогнала машину в сервис. Там посмотрели, насчитали ремонт на 50 тысяч. Сказали из-за внутренних повреждений».

В итоге автомобиль Любовь отремонтировала, заняв деньги у родителей, а потом продала. Таким образом, девушка стала жертвой типичной схемы автоюристов-мошенников. Они, как правило, очень быстро приезжают на место происшествия. Ими мониторятся сообщения о ДТП и вызовы ГИБДД.

Как уберечься от мошенников - "криминальных авто-юристов"СТАНИСЛАВ МЕРКУЛОВ, АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "ОСАГО: ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА":
«Схема дальше состоит следующим образом. По приезду они берут на испуг, пользуются стрессовой ситуацией автолюбителя. Начинают говорить, что страховая им ничего не выплатит, и предлагают сразу расплатиться за повреждения. Составляют договор цессии с автовладельцем. Отдают ему деньги, а сами с договором идут в суд. И начинают сдирать со страховой по максимуму».

Эксперты отмечают, что страховые мошенников - хорошие психологи. Потерпевшим платят копейки, а по суду получают в десятки раз больше. Тем самым, их деятельность приводит к банкротству страховых компаний. Они уходят из региона, создавая дефицит полисов ОСАГО. Подсчитано, что лжеавтоюристы уже обогатились на 50 млрд. рублей. Поэтому, если вы оказались в подобной ситуации, решать все вопросы с ущербом при ДТП нужно только со страховой компанией.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Игорь Васильев провел рабочую встречу с Президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

19:43 22.06.2017


Игорь Васильев провел рабочую встречу с Президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

В Кирове задержали грабителя пенсионерок.

12:13 22.06.2017


В Кирове задержали грабителя пенсионерок.

Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

11:13 22.06.2017


Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

В Кирове 50-летний пассажир поезда пытался дать взятку полицейскому.

10:03 22.06.2017


В Кирове 50-летний пассажир поезда пытался дать взятку полицейскому.

В Кирове приставы в счет долга наложили арест на ювелирные изделия.

8:56 22.06.2017


В Кирове приставы в счет долга наложили арест на ювелирные изделия.

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

18:06 21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

Врача Кирово-Чепецкой ЦРБ приговорили к условному сроку за смерть пациента.

17:30 21.06.2017


Врача Кирово-Чепецкой ЦРБ приговорили к условному сроку за смерть пациента.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские студенты побывали в Китае на молодежном форуме "Волга-Янцзы"

17:34 22.06.2017


Кировские студенты побывали в Китае на молодежном форуме "Волга-Янцзы"

В Кировской области началась уборка кормовых трав

17:32 22.06.2017


В Кировской области началась уборка кормовых трав

Кировчане отметили День памяти и скорби

17:30 22.06.2017


Кировчане отметили День памяти и скорби

В Юрьянском районе проходит туристический слёт учащихся Кировской области

15:19 22.06.2017


В Юрьянском районе проходит туристический слёт учащихся Кировской области

День открытых дверей в ИК-6

15:16 22.06.2017


День открытых дверей в ИК-6

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Ситуация с оформлением ОСАГО

19.08.2016


Ситуация с оформлением ОСАГО

ЦБ России ограничил ООО "Росгосстрах" действие лицензии по ОСАГО.

27.05.2015


ЦБ России ограничил ООО "Росгосстрах" действие лицензии по ОСАГО.

Сайты, продающие поддельные полисы ОСАГО, будут блокировать.

18.04.2017


Сайты, продающие поддельные полисы ОСАГО, будут блокировать.

Страховой агент в Мурашах может заплатить штраф за отказ в оформлении ОСАГО

06.10.2016


Страховой агент в Мурашах может заплатить штраф за отказ в оформлении ОСАГО

В Кировской области откроются дополнительные офисы ОСАГО

23.08.2016


В Кировской области откроются дополнительные офисы ОСАГО

УФАС об ОСАГО

05.03.2015


УФАС об ОСАГО

Популярные новости

В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

21.06.2017


В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

В Слободском районе из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

10.06.2017


В Слободском районе из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

Великорецкий крестный ход вернулся в Киров

09.06.2017


Великорецкий крестный ход вернулся в Киров

На улице Московской произошло тройное ДТП.

15.06.2017


На улице Московской произошло тройное ДТП.

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх