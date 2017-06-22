Как уберечься от мошенников - "криминальных авто-юристов"
Вчера, 10:26 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
ЛЮБОВЬ ДРАНИШНИКОВА, АВТОВЛАДЕЛЕЦ:
«Я сразу же позвонила в ГИБДД и автоюристам, так как они помогли мне в прошлый раз. Они приехали, посмотрели все. Сказали, что ремонт выйдет на 9 тысяч. Сказали еще, что со страховой "стрясут" в семь раз больше. 9 тысяч отдали на месте. Я подписала бумаги на передачу прав работы со страховой. И договорились созвониться по факту как в прошлый раз».
На следующий день после аварии Любовь позвонила комиссарам, но к телефону никто не подошел. Пробовала звонить с других номеров - тоже без эффекта.
ЛЮБОВЬ ДРАНИШНИКОВА, АВТОВЛАДЕЛЕЦ:
«Параллельно отогнала машину в сервис. Там посмотрели, насчитали ремонт на 50 тысяч. Сказали из-за внутренних повреждений».
В итоге автомобиль Любовь отремонтировала, заняв деньги у родителей, а потом продала. Таким образом, девушка стала жертвой типичной схемы автоюристов-мошенников. Они, как правило, очень быстро приезжают на место происшествия. Ими мониторятся сообщения о ДТП и вызовы ГИБДД.
СТАНИСЛАВ МЕРКУЛОВ, АКТИВИСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "ОСАГО: ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА":
«Схема дальше состоит следующим образом. По приезду они берут на испуг, пользуются стрессовой ситуацией автолюбителя. Начинают говорить, что страховая им ничего не выплатит, и предлагают сразу расплатиться за повреждения. Составляют договор цессии с автовладельцем. Отдают ему деньги, а сами с договором идут в суд. И начинают сдирать со страховой по максимуму».
Эксперты отмечают, что страховые мошенников - хорошие психологи. Потерпевшим платят копейки, а по суду получают в десятки раз больше. Тем самым, их деятельность приводит к банкротству страховых компаний. Они уходят из региона, создавая дефицит полисов ОСАГО. Подсчитано, что лжеавтоюристы уже обогатились на 50 млрд. рублей. Поэтому, если вы оказались в подобной ситуации, решать все вопросы с ущербом при ДТП нужно только со страховой компанией.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|