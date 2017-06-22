Как уберечься от мошенников - "криминальных авто-юристов"

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Российский союз автостраховщиков обновил рейтинг регионов, в котором Кировская область впервые из пограничной " желтой" зоны переместилась в "красную", с 31 на 19 место. Это значит, что с доступностью полисов "Осаго" в нашем регионе вскоре может возникнуть серьезная проблема. Причина - деятельность посредников, "криминальных авто-юристов".Год назад в автомобиль Любови на перекрестке Московской и Октябрьского проспекта врезалась другая машина. В результате у машины девушки было повреждено правое крыло, задет бампер.На следующий день после аварии Любовь позвонила комиссарам, но к телефону никто не подошел. Пробовала звонить с других номеров - тоже без эффекта.В итоге автомобиль Любовь отремонтировала, заняв деньги у родителей, а потом продала. Таким образом, девушка стала жертвой типичной схемы автоюристов-мошенников. Они, как правило, очень быстро приезжают на место происшествия. Ими мониторятся сообщения о ДТП и вызовы ГИБДД.Эксперты отмечают, что страховые мошенников - хорошие психологи. Потерпевшим платят копейки, а по суду получают в десятки раз больше. Тем самым, их деятельность приводит к банкротству страховых компаний. Они уходят из региона, создавая дефицит полисов ОСАГО. Подсчитано, что лжеавтоюристы уже обогатились на 50 млрд. рублей. Поэтому, если вы оказались в подобной ситуации, решать все вопросы с ущербом при ДТП нужно только со страховой компанией.