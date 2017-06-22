Ситуацией с домом на улице Рейдовой заинтересовались в следственном комитете
Вчера, 10:48 | Просмотров: 203 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Ни канализации, ни отопления, ни воды. Зато в избытке черная плесень на стенах, неприятные запахи в коридоре и оголенные провода. Здесь живут около ста человек. Большинство - женщины и дети.
ЭЛЬВИРА МИКРЮКОВА:
«Моемся из маленькой детской ванночки. Ходим на родник набираем воду в бутылки. Кипятим, моемся.
- Туалет работает?
- Туалет у нас единственный на 11 комнат, и то там проваливается пол».
Общая кухня. Жители продолжают ей пользоваться даже несмотря на то, что тут небезопасно. Пол провалился. Несмотря на очевидные проблемы, дом не признан аварийным. В документах значится износ строения 30 процентов.
ЕЛЕНА СОБОЛЕВА:
«Все от нас отказались.
- А администрация что говорит?
- Администрация сказала, своими силами все делайте».
Аварийными в доме признаны только 2 комнаты. Чтобы получить такой статус жильцы провели за свой счет экспертизу. За нее отдали более сорока тысяч рублей.
- Остальные никто не идет, потому что надо платить деньги, а деньги заплатишь, тебе дают маневренный фонд. То же самое.
- Вот мне предлагают манёвренный фонд, такие же условия.
У дома нет управляющей компании. Дом не значится в медкартотеке, но врачи никогда не отказывают в помощи. Ситуацией в доме на улице Рейдовой заинтересовались в следственном комитете.
МАРИЯ МЕРКУЛОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«По публикациям средств массовой информации инициировано проведение до следственной проверки, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
По словам начальника управления ЖКХ города Кирова Андрея Кошурникова, городские власти могут помочь только с составлением сметы. Сам же ремонт, жители должны провести за свой счет, так как являются собственниками. Отметим, что в доме есть лишь одна муниципальная квартира.
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