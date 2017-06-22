ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

23 июня 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.1482
EURO: 67.1495
Погода в городе Кирове:
ночью:  +7...+9°C
утром:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Ситуацией с домом на улице Рейдовой заинтересовались в следственном комитете

Вчера, 10:48 | Просмотров: 203 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Один туалет на сто человек. Жители ветхого дома на улице Рейдовой могут лишиться последнего удобства. Пол может провалиться в любой момент. И при этом дом до сих пор не признан аварийным. Ситуацией заинтересовались в следственном комитете.

Ни канализации, ни отопления, ни воды. Зато в избытке черная плесень на стенах, неприятные запахи в коридоре и оголенные провода. Здесь живут около ста человек. Большинство - женщины и дети.

Ситуацией с домом на улице Рейдовой заинтересовались в следственном комитетеЭЛЬВИРА МИКРЮКОВА:
«Моемся из маленькой детской ванночки. Ходим на родник набираем воду в бутылки. Кипятим, моемся.
- Туалет работает?
- Туалет у нас единственный на 11 комнат, и то там проваливается пол».

Общая кухня. Жители продолжают ей пользоваться даже несмотря на то, что тут небезопасно. Пол провалился. Несмотря на очевидные проблемы, дом не признан аварийным. В документах значится износ строения 30 процентов.

Ситуацией с домом на улице Рейдовой заинтересовались в следственном комитетеЕЛЕНА СОБОЛЕВА:
«Все от нас отказались.
- А администрация что говорит?
- Администрация сказала, своими силами все делайте».

Аварийными в доме признаны только 2 комнаты. Чтобы получить такой статус жильцы провели за свой счет экспертизу. За нее отдали более сорока тысяч рублей.

- Остальные никто не идет, потому что надо платить деньги, а деньги заплатишь, тебе дают маневренный фонд. То же самое.
- Вот мне предлагают манёвренный фонд, такие же условия.

У дома нет управляющей компании. Дом не значится в медкартотеке, но врачи никогда не отказывают в помощи. Ситуацией в доме на улице Рейдовой заинтересовались в следственном комитете.

Ситуацией с домом на улице Рейдовой заинтересовались в следственном комитетеМАРИЯ МЕРКУЛОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«По публикациям средств массовой информации инициировано проведение до следственной проверки, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

По словам начальника управления ЖКХ города Кирова Андрея Кошурникова, городские власти могут помочь только с составлением сметы. Сам же ремонт, жители должны провести за свой счет, так как являются собственниками. Отметим, что в доме есть лишь одна муниципальная квартира.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Игорь Васильев провел рабочую встречу с Президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

19:43 22.06.2017


Игорь Васильев провел рабочую встречу с Президентом Федерации хоккея с мячом России Борисом Скрынником.

В Кирове задержали грабителя пенсионерок.

12:13 22.06.2017


В Кирове задержали грабителя пенсионерок.

Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

11:13 22.06.2017


Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

В Кирове 50-летний пассажир поезда пытался дать взятку полицейскому.

10:03 22.06.2017


В Кирове 50-летний пассажир поезда пытался дать взятку полицейскому.

В Кирове приставы в счет долга наложили арест на ювелирные изделия.

8:56 22.06.2017


В Кирове приставы в счет долга наложили арест на ювелирные изделия.

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

18:06 21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

Врача Кирово-Чепецкой ЦРБ приговорили к условному сроку за смерть пациента.

17:30 21.06.2017


Врача Кирово-Чепецкой ЦРБ приговорили к условному сроку за смерть пациента.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские студенты побывали в Китае на молодежном форуме "Волга-Янцзы"

17:34 22.06.2017


Кировские студенты побывали в Китае на молодежном форуме "Волга-Янцзы"

В Кировской области началась уборка кормовых трав

17:32 22.06.2017


В Кировской области началась уборка кормовых трав

Кировчане отметили День памяти и скорби

17:30 22.06.2017


Кировчане отметили День памяти и скорби

В Юрьянском районе проходит туристический слёт учащихся Кировской области

15:19 22.06.2017


В Юрьянском районе проходит туристический слёт учащихся Кировской области

День открытых дверей в ИК-6

15:16 22.06.2017


День открытых дверей в ИК-6

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове сгорели хозпостройки на улице Рейдовой.

03.08.2015


В Кирове сгорели хозпостройки на улице Рейдовой.

Аварийный дом в Котельниче

13.03.2017


Аварийный дом в Котельниче

Жители дома на улице Свободы города Кирова почти год переплачивали за коммунальные услуги.

02.07.2016


Жители дома на улице Свободы города Кирова почти год переплачивали за коммунальные услуги.

Тушите свет

01.04.2010


Тушите свет

Аварийный дом по улице Песчаной в Кирсе

15.01.2016


Аварийный дом по улице Песчаной в Кирсе

С жильцов аварийного на улице Ленина, 117 г. Кирова незаконно взимали плату за наем жилья.

22.01.2015


С жильцов аварийного на улице Ленина, 117 г. Кирова незаконно взимали плату за наем жилья.

Популярные новости

В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

21.06.2017


В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

В Слободском районе из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

10.06.2017


В Слободском районе из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.

Великорецкий крестный ход вернулся в Киров

09.06.2017


Великорецкий крестный ход вернулся в Киров

На улице Московской произошло тройное ДТП.

15.06.2017


На улице Московской произошло тройное ДТП.

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх