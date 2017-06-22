Ситуацией с домом на улице Рейдовой заинтересовались в следственном комитете

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Один туалет на сто человек. Жители ветхого дома на улице Рейдовой могут лишиться последнего удобства. Пол может провалиться в любой момент. И при этом дом до сих пор не признан аварийным. Ситуацией заинтересовались в следственном комитете.Ни канализации, ни отопления, ни воды. Зато в избытке черная плесень на стенах, неприятные запахи в коридоре и оголенные провода. Здесь живут около ста человек. Большинство - женщины и дети.Общая кухня. Жители продолжают ей пользоваться даже несмотря на то, что тут небезопасно. Пол провалился. Несмотря на очевидные проблемы, дом не признан аварийным. В документах значится износ строения 30 процентов.Аварийными в доме признаны только 2 комнаты. Чтобы получить такой статус жильцы провели за свой счет экспертизу. За нее отдали более сорока тысяч рублей.У дома нет управляющей компании. Дом не значится в медкартотеке, но врачи никогда не отказывают в помощи. Ситуацией в доме на улице Рейдовой заинтересовались в следственном комитете.По словам начальника управления ЖКХ города Кирова Андрея Кошурникова, городские власти могут помочь только с составлением сметы. Сам же ремонт, жители должны провести за свой счет, так как являются собственниками. Отметим, что в доме есть лишь одна муниципальная квартира.