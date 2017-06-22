Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

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Вступил в законную силу приговор Уржумского районного суда в отношении ранее судимого за совершение преступления против личности (ст. 111 УК РФ) 56-летнего М.

Он признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В конце декабря 2016 года М. в течение суток удерживал бывшую сожительницу в своей квартире, расположенной в деревне Русское Тимкино Уржумского района.

Игнорируя требования потерпевшей прекратить ее удерживать и отпустить, осужденный избивал подругу деревянным поленом.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы.

Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима.