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Новости / Происшествия

Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

Вчера, 11:13 | Просмотров: 230 | Версия для печати
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Вступил в законную силу приговор Уржумского районного суда в отношении ранее судимого за совершение преступления против личности (ст. 111 УК РФ) 56-летнего М.
 
Он признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
 
В конце декабря 2016 года М. в течение суток удерживал бывшую сожительницу в своей квартире, расположенной в деревне Русское Тимкино Уржумского района.
 
Игнорируя требования потерпевшей прекратить ее удерживать и отпустить, осужденный избивал подругу деревянным поленом.
 
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы.
 
Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима.


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