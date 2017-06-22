В Кирове задержали грабителя пенсионерок.

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Подозреваемый попался на последнем ограблении: на улице отобрал у прохожей сотовый телефон.

При проверке задержанного на причастность к другим преступлениям оперативники установили, что ранее судимый кировчанин причастен еще к трем преступлениям.

17 июня около 15 часов на улице Волкова он на пал на пенсионерку 1948 года рождения и вырвал сумку с документами и деньгами в сумме 800 рублей.

В тот же день около 18 часов он попытался вырвать сумку с вещами на сумму более 5 тысяч рублей у другой пенсионерки, 1940 года рождения, на улице Калинина.

Но на этот раз жертва оказала сопротивление, и грабителю пришлось ретироваться ни с чем.

В настоящее время мужчина арестован. Расследование продолжается.