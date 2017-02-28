В Малмыже врач выдал справку для получения водительских прав хроническому алкоголику.
Сегодня, 10:47 | Просмотров: 170 | Версия для печати
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Психиатр-нарколога КОГБУЗ «Малмыжская центральная районная больница» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Осенью 2016 года нарколог Малмыжской ЦРБ внес в амбулаторную карту гражданина запись об отсутствии у последнего противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Но, оказалось, что данный мужчина уже некоторое время состоял на диспансерном учете с диагнозом «хронический алкоголизм II стадии».
Суд признал врача виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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