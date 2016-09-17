21-летнего жителя Омутнинска будут судить за оскорбления религиозных чувств верующих.
Сегодня, 10:55 | Просмотров: 195 | Версия для печати
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Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что житель Омутнинска на открытой для всех пользователей личной странице социальной сети «ВКонтакте» разместил рисунки и надписи, которые содержали признаки унижения христиан и церковнослужителей, а также пропаганды их неполноценности.
В случае осуждения молодому человеку грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до одного года.
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