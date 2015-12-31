Жительница Кирова стала жертвой «мага».
Вчера, 18:52 | Просмотров: 135 | Версия для печати
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Во время просмотра телевизора пенсионерка 1939 года рождения увидела рекламу-обращение некоего "мага", который обещал помочь при решении проблемы.
Женщина позвонила по указанному в рекламе номеру телефона и узнала, что «у нее все плохо, и ее надо лечить». Но для этого нужно перевести определенную сумму денег.
Получив денежный перевод, "маг" дал «ценные указания»: вымочить яйца в воде, порубить и закопать в землю мясо и т.д.
Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, то решила обратится в полицию и вернуть деньги. Сейчас проводятся оперативно-технические мероприятия, направленные на установление личности мошенника.
Еще одна кировчанка стала жертвой афериста, который разместил в интернете сообщения о продаже котят.
Женщина связалась с продавцом, перевела предоплату 7 тысяч, но столь желанного котенка так и не получила.
Аферист исчез вместе с деньгами. Мошенника ищут.
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