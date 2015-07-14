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Новости / Происшествия

В Слободском районе из лагеря сбежал подросток.

Вчера, 18:56 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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Межмуниципальным отделом МВД России «Слободской» разыскивает Царегородцева Александра Анатольевича, 2000 года рождения.
 
22 июня около 11 часов он самовольно ушел из детского оздоровительного лагеря, расположенного около с. Ильинское Слободского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
 
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета.
 
Одет: курточка снизу черная сверху фиолетовая, джинсы синие, кроссовки черные с тремя белыми полосами.
 
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (83362) 5-74-34, 4-13-02 или 02.


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