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Новости / Происшествия

В Нолинском районе ВАЗ-2108 врезался в столб.

Сегодня, 12:06 | Просмотров: 187 | Версия для печати
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ДТП произошло в 16 часов 24.06.2017 года.
 
В д. Перевоз на улице Советской водитель ВАЗ-2108 не справился и врезался в столб.
 
Автомобиль получил серьезные повреждения.
 
Информации о пострадавших нет.
 
 
 
В Нолинском районе ВАЗ-2108 врезался в столб. В Нолинском районе ВАЗ-2108 врезался в столб. В Нолинском районе ВАЗ-2108 врезался в столб.
 
 
 
 
 
 
Обстоятельства ДТП уточняются.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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