В Нолинском районе ВАЗ-2108 врезался в столб.

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ДТП произошло в 16 часов 24.06.2017 года.

В д. Перевоз на улице Советской водитель ВАЗ-2108 не справился и врезался в столб.

Автомобиль получил серьезные повреждения.

Информации о пострадавших нет.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области