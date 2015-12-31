В Нолинском районе ВАЗ-2108 врезался в столб.
Сегодня, 12:06 | Просмотров: 187 | Версия для печати
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ДТП произошло в 16 часов 24.06.2017 года.
В д. Перевоз на улице Советской водитель ВАЗ-2108 не справился и врезался в столб.
Автомобиль получил серьезные повреждения.
Информации о пострадавших нет.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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