В Кирово-Чепецком районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет.
Сегодня, 12:12 | Просмотров: 191 | Версия для печати
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Авария случилась около часа ночи 25.06.2017 года.
В Филипповском сельском поселении на повороте на д. Широковцы водитель ВАЗ-2114 не совладал с управлением и вылетел в кювет.
Машина несколько раз перевернулась и деформировалась.
В аварии есть пострадавшие.
Причины ДТП выясняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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