В Кирово-Чепецком районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет.

Поделиться новостью:

Авария случилась около часа ночи 25.06.2017 года.

В Филипповском сельском поселении на повороте на д. Широковцы водитель ВАЗ-2114 не совладал с управлением и вылетел в кювет.

Машина несколько раз перевернулась и деформировалась.

В аварии есть пострадавшие.

Причины ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области