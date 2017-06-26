В Фаленском районе столкнулись две иномарки.
Сегодня, 08:19 | Просмотров: 241 | Версия для печати
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ДТП произошло около часа ночи 26.06.2017 года.
На 146 километре автодороги Киров - произошло столкнулись автомобили "Ниссан" и "Шевроле".
Основной удар пришелся на левый борт "Шевроле", место водителя. В результате столкновения "Ниссан" вылетел в кювет.
В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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