В Фаленском районе столкнулись две иномарки.

Поделиться новостью:

ДТП произошло около часа ночи 26.06.2017 года.

На 146 километре автодороги Киров - произошло столкнулись автомобили "Ниссан" и "Шевроле".

Основной удар пришелся на левый борт "Шевроле", место водителя. В результате столкновения "Ниссан" вылетел в кювет.

В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области