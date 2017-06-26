В Вятскополянском районе 8 человек тушили жилой дом.

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Пожар случился в ночь на 26.06.2017 года. В г. Сосновка на улице Подгорной загорелся частный жилой дом.

Возгорание заметили не сразу, поэтому огонь успел быстро распространиться на крыше дома и расположенным рядом деревянным постройкам.

В результате сгорели два сарая, крыша дома, обгорели стены дома изнутри и снаружи по всей площади.

Жильцы лишились всего имущества.

Для тушения пожара привлекались 8 человек и 3 единицы техники от МЧС.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

В тот же день еще один жилой дом сгорел в Юрьянском районе в селе Великорецком.

В результате сгорела веранда, обгорели крыша дома на площади 30 м2, стены изнутри и потолок по всей площади.

фото ГУ МЧС по Кировской области