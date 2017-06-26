В Вятскополянском районе 8 человек тушили жилой дом.
Сегодня, 08:54 | Просмотров: 94 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Пожар случился в ночь на 26.06.2017 года. В г. Сосновка на улице Подгорной загорелся частный жилой дом.
Возгорание заметили не сразу, поэтому огонь успел быстро распространиться на крыше дома и расположенным рядом деревянным постройкам.
В результате сгорели два сарая, крыша дома, обгорели стены дома изнутри и снаружи по всей площади.
Жильцы лишились всего имущества.
Для тушения пожара привлекались 8 человек и 3 единицы техники от МЧС.
Информации о пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
В тот же день еще один жилой дом сгорел в Юрьянском районе в селе Великорецком.
В результате сгорела веранда, обгорели крыша дома на площади 30 м2, стены изнутри и потолок по всей площади.
фото ГУ МЧС по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|