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Новости / Происшествия

В Юрьянском районе угнали автомобиль «BMW» стоимостью 2 млн рублей.

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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Инцидент произошел в п. Мурыгино.
 
К местным жителям приехал родственник из Ростовской области на автомобиле «BMW» стоимостью 2 млн рублей. На ночь мужчина оставил иномарку у дома. Утром выяснилось, что автомобиль пропал.
 
Пострадавший обратился в полицию. В результате розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанную машину. Она находилась на территории поселка.
 
Иномарку вернули владельцу и установили личность злоумышленника. Им оказался нигде не работающий местный житель, 1993 год рождения.
 
Мужчина сознался в содеянном.
 
Подозреваемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.


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