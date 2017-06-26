В Юрьянском районе угнали автомобиль «BMW» стоимостью 2 млн рублей.

Поделиться новостью:

Инцидент произошел в п. Мурыгино.

К местным жителям приехал родственник из Ростовской области на автомобиле «BMW» стоимостью 2 млн рублей. На ночь мужчина оставил иномарку у дома. Утром выяснилось, что автомобиль пропал.

Пострадавший обратился в полицию. В результате розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанную машину. Она находилась на территории поселка.

Иномарку вернули владельцу и установили личность злоумышленника. Им оказался нигде не работающий местный житель, 1993 год рождения.

Мужчина сознался в содеянном.

Подозреваемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.