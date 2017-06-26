В Нововятском районе автоледи врезалась в дерево.

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ДТП произошло в 22 часа 24.06.2017 года.

На улице Южной напротив дома № 51, СДТ Автомобилист, по предварительным данным, 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» не справилась с управлением и совершила наезд на дерево.

В результате происшествия автоледи была травмирована.

Автомобиль получил серьезные повреждения.