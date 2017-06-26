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Новости / Происшествия

В Кирове столкнулись две иномарки: пострадал 1 человек.

Сегодня, 13:17 | Просмотров: 131 | Версия для печати
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ДТП случилось в 17 часов на Октябрьском проспекте.
 
Напротив дома № 89, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Датсун», под управлением 65-летнего водителя.
 
В результате происшествия водитель автомобиля «Датсун» получил травмы (не госпитализирован).


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