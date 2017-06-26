В Кирове столкнулись две иномарки: пострадал 1 человек.

Поделиться новостью:

ДТП случилось в 17 часов на Октябрьском проспекте.

Напротив дома № 89, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Датсун», под управлением 65-летнего водителя.

В результате происшествия водитель автомобиля «Датсун» получил травмы (не госпитализирован).