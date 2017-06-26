В Слободском районе перевернулся «Хендэ Солярис».

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ДТП произошло в 21 часа 25.06.2017 года.

На третьем километре автодороги подъезд к д. Подберезы (Бобинский поворот - Подберезы), 32-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание.

В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы (не госпитализирован).