В Слободском районе перевернулся «Хендэ Солярис».
Сегодня, 13:21 | Просмотров: 203 | Версия для печати
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ДТП произошло в 21 часа 25.06.2017 года.
На третьем километре автодороги подъезд к д. Подберезы (Бобинский поворот - Подберезы), 32-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание.
В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы (не госпитализирован).
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