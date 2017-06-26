В Подосиновском районе трактор задавил пешехода.

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ЧП произошло днем 24.06.2017 года.

В поселке демьяново на ул. Свободы, напротив дома № 10, 33-летний водитель трактора МТЗ (по его словам, употребил спиртные напитки после ДТП) при движении задним ходом не убедился в безопасности и совершил наезд на пешехода.

В результате происшествия 34-летний мужчина-пешеход погиб.