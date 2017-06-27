Бывшего начальника Кировской базы авиалесоохраны оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Сегодня, 08:59 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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Экс-начальник «Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов» С. признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, направленным Кировской природоохранной прокуратурой. С., занимая должность начальника учреждения и используя своё служебное положение, незаконно начислил себе премию и надбавку за стаж непрерывной работы на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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