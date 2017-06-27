В Кирове пресекли незаконную продажу спиртного в День молодежи (ВИДЕО).
Сегодня, 16:47 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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Согласно Закону Кировской области, реализация алкогольной продукции 27 июня, в День молодежи, запрещена, за исключением заведений общепита.
Но, к сожалению, не все предприниматели сегодня соблюдали данный запрет.
Факт незаконной продажи спиртного был пресечен в торговой точке «Фрукты и овощи» на улице Мира. Из оборота было изъято более 320 литров алкогольной продукции.
В отношении предпринимателя и продавца составлены административные протоколы, материалы дела переданы в суд для принятия дальнейшего решения.
Полиция призывает граждан сообщать обо всех правонарушениях в данной сфере по телефону 02 или 102 с любого мобильного.
видео предоставлено УМВД по Кировской области
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