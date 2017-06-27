В Кирове ищут автомобиль, повредивший три иномарки (ВИДЕО).
Сегодня, 16:56 | Просмотров: 179 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Инцидент произошел вечером 26 июня.
На Октябрьском проспекте напротив дома № 11 водитель минивэна, проезжая мимо припаркованных автомобилей, зацепил и нанес повреждениям трем автомобилям "Фольксваген".
Минивэн ободрал зеркала и двери, и скрылся в сторону Северной больницы.
Всех, кто располагает какой либо информацией о местонахождении автомобиля, просят сообщить по телефону 45-01-33 или в ЛС vk.com/lasertag43
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|