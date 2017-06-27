В Кирове ищут автомобиль, повредивший три иномарки (ВИДЕО).

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Инцидент произошел вечером 26 июня.

На Октябрьском проспекте напротив дома № 11 водитель минивэна, проезжая мимо припаркованных автомобилей, зацепил и нанес повреждениям трем автомобилям "Фольксваген".

Минивэн ободрал зеркала и двери, и скрылся в сторону Северной больницы.

Всех, кто располагает какой либо информацией о местонахождении автомобиля, просят сообщить по телефону 45-01-33 или в ЛС vk.com/lasertag43