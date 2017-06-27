Кировская полиция просит оказать содействие в розыске подозреваемого в краже (ВИДЕО).
Сегодня, 17:03 | Просмотров: 81 | Версия для печати
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16 июня в отдел полиции обратился кировчанин, из квартиры которого, после совместного распития спиртных напитков с подозреваемым, был похищен системный блок и приставка.
Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост около 175-180 см, худощавого телосложения, славянской внешности.
Был одет в кожаную куртку темного цвета, темные джинсы, светлые кроссовки и серую бейсболку.
Просьба всем, кто узнал данного человека или располагает информацией о его местонахождении, позвонить в полицию по телефонам: 67-43-18, 8-912-331-50-80. Конфиденциальность гарантируется.
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