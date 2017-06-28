Кировские полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся украсть железнодорожные детали весом более 250 кг.

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Полицейские Кировского ЛО МВД России на транспорте задержали 32-летнего уроженца Пермской области и 28-летнего жителя города Кирова.

Мужчины пытались похитить различные металлические железнодорожные детали со станции Киров.

Злоумышленники передвигались на автомашине ВАЗ-2107. И кражу пытались совершить в дневное время на 41-ом пути станции Киров. Общий вес деталей верхнего строения железнодорожного пути составил более 250 кг.

Ранее транспортные полицейские задержали еще двух похитителей, 1996 и 1999 г.р.. Молодые люди совершили кражу черного металла из полувагона на станции Долгушино города Кирова. Вес украденного составил около 1000 кг.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».