В Лебяжском районе выявили факты мошенничества с материнским капиталом.
Сегодня, 09:15 | Просмотров: 210 | Версия для печати
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Прокуратура Лебяжского района проверила исполнение законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.
Одновременно с получением права на распоряжение материнским капиталом граждане обязуются при реализации его средств оформить приобретаемое жилье в общую собственность родителей и детей, а также иных совместно проживающих с ними членов семьи с определением размера доли по соглашению.
В ходе проверки было установлено, что не все получатели материнского капитала в Лебяжском районе исполняют указанные обязательства.
Прокуратура района выявила 15 семей, в которых родители детей оформили приобретенное жилье в собственность без определения и регистрации доли каждого из них.
Кроме того, в ходе проверки выявлены факты хищения гражданами путем обмана средств материнского капитала при приобретении жилых помещений в ветхом состоянии, стоимостью не более 150 тыс. рублей, и отражении в договорах купли-продажи заведомо ложных сведений о стоимости жилья в размере 429 тыс. рублей.
По материалам прокурорской проверки следственными органами были возбуждены два уголовных дела.
Расследование находится на контроле прокуратуры района.
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