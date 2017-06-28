В Лебяжском районе выявили факты мошенничества с материнским капиталом.

Поделиться новостью:

Прокуратура Лебяжского района проверила исполнение законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.

Одновременно с получением права на распоряжение материнским капиталом граждане обязуются при реализации его средств оформить приобретаемое жилье в общую собственность родителей и детей, а также иных совместно проживающих с ними членов семьи с определением размера доли по соглашению.

В ходе проверки было установлено, что не все получатели материнского капитала в Лебяжском районе исполняют указанные обязательства.

Прокуратура района выявила 15 семей, в которых родители детей оформили приобретенное жилье в собственность без определения и регистрации доли каждого из них.

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты хищения гражданами путем обмана средств материнского капитала при приобретении жилых помещений в ветхом состоянии, стоимостью не более 150 тыс. рублей, и отражении в договорах купли-продажи заведомо ложных сведений о стоимости жилья в размере 429 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки следственными органами были возбуждены два уголовных дела.

Расследование находится на контроле прокуратуры района.