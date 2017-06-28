Убийца супругов Огарковых признан виновным по еще одному уголовному делу.
Сегодня, 09:26 | Просмотров: 185 | Версия для печати
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В Нововятском районном суде г. Кирова было рассмотрено уголовное дело по обвинению Шихова К. по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 134 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 160 (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному), ч. 2 ст. 159 (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана).
Выяснилось, что в 2014 году Шихов вступил в половые сношения с несовершеннолетней девушкой, зная о ее возрасте. По его словам, секс был по обоюдному согласию.
После общения со знакомой он похитил из квартиры девушки планшетный компьютер стоимостью 19 тысяч руб., сумку для фотоаппарата и фотоаппарат марки «Canon» стоимостью 10 тысяч рублей.
Подсудимый Шихов свою вину признал полностью, раскаялся, принес извинения потерпевшим и частично возместил ущерб. Приговором Нововятского районного ему назначено окончательное наказание в виде 1 года 9 месяцев исправительных работ.
Ранее Шихов К.М. был осужден Кировским областным судом к 21 году лишения свободы за убийство молодоженов Маргариты и Александра Огарковых.
С учетом первого срока окончательное наказание Шихову назначено путем частичного сложения наказания по приговору Нововятского районного суда с наказанием по приговору Кировского областного суда в виде лишения свободы сроком на 21 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
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