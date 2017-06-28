ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

28 июня 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.8843
EURO: 65.9563
Погода в городе Кирове:
днём:  +18...+20°C
вечером:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Убийца супругов Огарковых признан виновным по еще одному уголовному делу.

Сегодня, 09:26 | Просмотров: 185 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Нововятском районном суде г. Кирова было рассмотрено уголовное дело по обвинению Шихова К. по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 134 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 160 (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному), ч. 2 ст. 159 (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана).
 
Выяснилось, что в 2014 году Шихов вступил в половые сношения с несовершеннолетней девушкой, зная о ее возрасте. По его словам, секс был по обоюдному согласию.
 
После общения со знакомой он похитил из квартиры девушки планшетный компьютер стоимостью 19 тысяч руб., сумку для фотоаппарата и фотоаппарат марки «Canon» стоимостью 10 тысяч рублей.
 
Подсудимый Шихов свою вину признал полностью, раскаялся, принес извинения потерпевшим и частично возместил ущерб. Приговором Нововятского районного ему назначено окончательное наказание в виде 1 года 9 месяцев исправительных работ.
 
Ранее Шихов К.М. был осужден Кировским областным судом к 21 году лишения свободы за убийство молодоженов Маргариты и Александра Огарковых.
 
С учетом первого срока окончательное наказание Шихову назначено путем частичного сложения наказания по приговору Нововятского районного суда  с наказанием по приговору Кировского областного суда в виде лишения свободы сроком на 21 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
 
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Санчурском районе "Волга" улетела в кювет.

11:29 28.06.2017


В Санчурском районе "Волга" улетела в кювет.

В Кирове произошло тройное ДТП.

11:26 28.06.2017


В Кирове произошло тройное ДТП.

В Кирове водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку.

11:23 28.06.2017


В Кирове водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку.

На Победиловском тракте автоледи на "Лексусе" врезалась в автобус.

11:18 28.06.2017


На Победиловском тракте автоледи на "Лексусе" врезалась в автобус.

В Вятскополянском районе в пруду утонул 4-летний мальчик.

11:13 28.06.2017


В Вятскополянском районе в пруду утонул 4-летний мальчик.

Прокуратура выявила нарушения в новом доме для переселенцев из ветхого жилья.

9:58 28.06.2017


Прокуратура выявила нарушения в новом доме для переселенцев из ветхого жилья.

Прокуратура обязала ООО «УК Ленинского района г. Кирова» отремонтировать туалет в доме на улице Красный Химик.

9:49 28.06.2017


Прокуратура обязала ООО «УК Ленинского района г. Кирова» отремонтировать туалет в доме на улице Красный Химик.

Все новости

Вести. Кировская область

Сотрудники ГИБДД провели спортивную эстафету по ПДД в городском лагере «Салют»

11:52 28.06.2017


Сотрудники ГИБДД провели спортивную эстафету по ПДД в городском лагере «Салют»

В Кирове открылся «Православный кинозал»

11:50 28.06.2017


В Кирове открылся «Православный кинозал»

Открытие кинотеатра «Мир». Архив ГТРК Вятка, 1959 год

10:56 28.06.2017


Открытие кинотеатра «Мир». Архив ГТРК Вятка, 1959 год

Нарисованный город - граффити в Кирове

10:55 28.06.2017


Нарисованный город - граффити в Кирове

Кировские школьники стали участниками сводного Детского хора России

10:54 28.06.2017


Кировские школьники стали участниками сводного Детского хора России

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Мошенник за 2 млн. рублей пообещал родственникам осужденного помочь освободить его из колонии.

16.12.2014


Мошенник за 2 млн. рублей пообещал родственникам осужденного помочь освободить его из колонии.

В Кирове вынесли приговор жителю Калининграда за мошенничество на миллион рублей.

12.10.2015


В Кирове вынесли приговор жителю Калининграда за мошенничество на миллион рублей.

Вице-президента кирово-чепецкого центра подготовки спорстменов "Боец" приговорили к 5 годам лишения свободы за хищение 19 млн. рублей.

30.10.2015


Вице-президента кирово-чепецкого центра подготовки спорстменов "Боец" приговорили к 5 годам лишения свободы…

Вступил в законную силу приговор в отношении убийцы супругов Мятиевых.

20.06.2017


Вступил в законную силу приговор в отношении убийцы супругов Мятиевых.

Бывшую сотрудницу Сбербанка приговорили к 1 году лишения свободы.

17.04.2015


Бывшую сотрудницу Сбербанка приговорили к 1 году лишения свободы.

Кировский областной суд вынес приговор убийце молодой семьи Огарковых

18.05.2017


Кировский областной суд вынес приговор убийце молодой семьи Огарковых

Популярные новости

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

21.06.2017


В Кирове лесовоз врезался в иномарку: один человек погиб, двое травмированы (ВИДЕО).

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

19.06.2017


В Котельничском районе из ревности застрелили 32-летнего мужчину.

Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

21.06.2017


Киров посетила заместитель Министра здравоохранения России Татьяна Яковлева

В Кирове объявлено метеопредупреждение.

21.06.2017


В Кирове объявлено метеопредупреждение.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх