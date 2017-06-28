Прокуратура обязала ООО «УК Ленинского района г. Кирова» отремонтировать туалет в доме на улице Красный Химик.
Сегодня, 09:49 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Проверка была проведена по обращению жительницы дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Красный Химик, д.9.
Женщина пожаловалась на ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного жилого дома, которым управляет ООО «УК Ленинского района г. Кирова».
В ходе проверки было установлено, что в доме № 9 по ул. Красный Химик имеется подтопление канализационными стоками в общем туалете, расположенном на первом этаже правого крыла.
По результатам проверки в адрес главы администрации МО «Город Киров», а также в адрес руководителя управляющей компании были внесены представления об устранении выявленных нарушений.
По результатам рассмотрения представлений нарушения были устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в суд направлено исковое заявление об обязании провести работы по содержанию и ремонту общего имущества дома № 9 на улице Красный Химик. Ввиду добровольного удовлетворения исковых требований, производство в суде по указанному исковому заявлению прекращено.
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