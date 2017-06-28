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Новости / Происшествия

В Вятскополянском районе в пруду утонул 4-летний мальчик.

Сегодня, 11:13 | Просмотров: 261 | Версия для печати
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По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.
 
ЧП произошло вечером 27 июня. В деревне Новая Малиновка Вятскополянского района во время купания в пруду утонул 4-летний мальчик.
 
Во время ЧП родители ребенка были дома: мать приглядывала за младшим сыном, а отец работал на приусадебном участке. Их сын играл со своим ровесником возле дома.
 
4-летний друг погибшего мальчика рассказал, что они решили пойти на пруд, чтобы порыбачить. Но родителям ничего не сказали, потому что боялись, что их не отпустят. Придя на пруд, друзья передумали ловить рыбу и решили искупаться.
 
Первый зашедший в воду мальчик отплыл на некоторое расстояние от берега, оступился в яму и утонул. Второй ребенок позвал взрослых на помощь.
 
Видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти ребенка, а также иных телесных повреждений, эксперты не обнаружили.
 
В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


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