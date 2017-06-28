На Победиловском тракте автоледи на "Лексусе" врезалась в автобус.
Сегодня, 11:18 | Просмотров: 241 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ДТП произошло в 18 часов 27.06.2017 года.
На 16-ом километре автодороги Киров – Стрижи, 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Лексус» не справилась с управлением и совершила наезд на остановившийся на остановке общественного транспорта автобус 116 маршрута под управлением 54-летнего водителя.
В результате происшествия женщина-водитель автомобиля «Лексус 250», а также 16-летний подросток-пассажир получили травмы (не госпитализированы).
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
04.01.2015