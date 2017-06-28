На Победиловском тракте автоледи на "Лексусе" врезалась в автобус.

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ДТП произошло в 18 часов 27.06.2017 года.

На 16-ом километре автодороги Киров – Стрижи, 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Лексус» не справилась с управлением и совершила наезд на остановившийся на остановке общественного транспорта автобус 116 маршрута под управлением 54-летнего водителя.

В результате происшествия женщина-водитель автомобиля «Лексус 250», а также 16-летний подросток-пассажир получили травмы (не госпитализированы).