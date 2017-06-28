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Новости / Происшествия

В Кирове водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку.

Сегодня, 11:23 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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Авария случилась в 14 часов 27.06.2017 года.
 
На улице Труда, напротив дома №75, 43-летний водитель автомобиля «Хонда» при выезде с прилегающей территории совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по линии тротуара.
 
В результате происшествия 8-летняя девочка-велосипедист получила травмы (не госпитализирована).


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