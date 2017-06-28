В Кирове произошло тройное ДТП.
Сегодня, 11:26 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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Авария случилась в 20 часов 27.06.2017 года.
На ул. Дзержинского, напротив дома № 91, 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Рено Дастер», под управлением 47-летнего водителя.
От удара «Рено» столкнулся со впереди идущим автомобилем «Лада Веста», под управлением 29-летнего водителя.
В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Поло» получил травмы (не госпитализирован).
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