В Санчурском районе "Волга" улетела в кювет.
Сегодня, 11:29 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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ДТП произошло днем 27.06.2017 года.
На первом километре автодороги Яранск – Санчурск 42-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 (отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, сбил ограждение моста через р. Меленка и вылетел в кювет.
В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы (не госпитализирован).
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