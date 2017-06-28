В Санчурском районе "Волга" улетела в кювет.

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ДТП произошло днем 27.06.2017 года.

На первом километре автодороги Яранск – Санчурск 42-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 (отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, сбил ограждение моста через р. Меленка и вылетел в кювет.

В результате происшествия водитель автомобиля получил травмы (не госпитализирован).