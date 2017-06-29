В Кирове будут судить бывшего директора и главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод 1 мая».
Сегодня, 08:53 | Просмотров: 421 | Версия для печати
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В управлении СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Кировский машзавод 1 мая».
Его обвиняют в не исполнении обязанности налогового агента по перечислению суммы налогов, в особо крупном размере. Также перед судом предстанет и главный бухгалтер предприятия, обвиняемая в пособничестве в неисполнении обязанности налогового агента по перечислению сумм налогов, в особо крупном размере.
В период с 2014 по 2015 года экс-директор не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ, исчисленного и удержанного из фактически выплаченной заработной платы работников ОАО «КМЗ 1 Мая» в сумме более 62 миллионов рублей.
Главный бухгалтер предприятия знала о наличии задолженности и оказала содействие и помощь директору: давала советы м предоставляла необходимую информацию.
В ходе следствия вину бывший директор предприятия признал полностью. Пj его словам, денежные средства, за счет которых задолженность по уплате налога могла быть погашена, перечислялись на погашение кредитных договоров предприятия.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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