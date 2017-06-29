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В Кирове руководителя архива БТИ поймали на взятке в 150 тысяч рублей.

Сегодня, 16:27 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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В отношении руководителя архива КОГУП «Бюро технической инвентаризации» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя).
 
В июне 2017 года руководитель архива «БТИ» лично получил от жителя Кирова денежные средства в сумме 150 тысяч рублей.
 
За взятку подозреваемый пообещал предоставить своему знакомому без регистрации официальных обращений в архив БТИ и вне очереди ксерокопии технических паспортов зданий и копии инвентарных дел по интересующим его объектам недвижимости.
 
В момент передачи денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ.
 
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.


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