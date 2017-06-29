В Кирове столкнулись три иномарки.

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ДТП произошло около 8 часов утра 29 июня.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Московская и проспект Строителей 31-летний водитель автомобиля «Фольксваген Кадди» совершал поворот налево и не уступил дорогу встречным автомобилям «Фольксвагену Гольф» и «Сузуки Гранд Витара».

От удара «Фольксваген Кадди» перевернулся. Водитель иномарки получил травмы.

Все обстоятельства аварии уточняются.