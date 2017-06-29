Житель Кирова погасил долг по алиментам только после ареста личного автомобиля.
Сегодня, 16:51 | Просмотров: 96 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Алименты своему ребенку мужчина не платил с 2013 года.
В итоге накопился долг в размере 49 тысяч рублей.
Добровольно погасить задолженность кировчанин не торопился. Поэтому приставам пришлось применить все имеющиеся в их арсенале меры воздействия и взыскания. А именно - арестовать автомобиль.
"Ниссан" должника находился в розыске. Во время очередного выезда автомашина нашлась на автостоянке рядом с домом должника и была арестована. Погасить долг житель Кирова явился на следующий день.
Как оказалось, автомобиль был ему жизненно необходим, так как мужчина работает в такси.
На вопрос, почему он погасил долг по алиментам своему ребенку только после применения такой меры, должник ответить отказался.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
14.02.2017
Жительница Кирова задолжала по алиментам 1 млн рублей и спряталась от приставов в подполье.
01.07.2015