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Житель Кирова погасил долг по алиментам только после ареста личного автомобиля.

Сегодня, 16:51 | Просмотров: 96 | Версия для печати
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Алименты своему ребенку мужчина не платил с 2013 года.
 
В итоге накопился долг в размере 49 тысяч рублей.
 
Добровольно погасить задолженность кировчанин не торопился. Поэтому приставам пришлось применить все имеющиеся в их арсенале меры воздействия и взыскания. А именно - арестовать автомобиль.
 
"Ниссан" должника находился в розыске. Во время очередного выезда автомашина нашлась на автостоянке рядом с домом должника и была арестована. Погасить долг житель Кирова явился на следующий день.
 
Как оказалось, автомобиль был ему жизненно необходим, так как мужчина работает в такси.
 
На вопрос, почему он погасил долг по алиментам своему ребенку только после применения такой меры, должник ответить отказался.


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