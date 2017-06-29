Житель Кирова погасил долг по алиментам только после ареста личного автомобиля.

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Алименты своему ребенку мужчина не платил с 2013 года.

В итоге накопился долг в размере 49 тысяч рублей.

Добровольно погасить задолженность кировчанин не торопился. Поэтому приставам пришлось применить все имеющиеся в их арсенале меры воздействия и взыскания. А именно - арестовать автомобиль.

"Ниссан" должника находился в розыске. Во время очередного выезда автомашина нашлась на автостоянке рядом с домом должника и была арестована. Погасить долг житель Кирова явился на следующий день.

Как оказалось, автомобиль был ему жизненно необходим, так как мужчина работает в такси.

На вопрос, почему он погасил долг по алиментам своему ребенку только после применения такой меры, должник ответить отказался.