В Котельничском районе сгорели два частных дома.
Сегодня, 16:59 | Просмотров: 91 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ЧП произошло днем 28 июня в поселке Ежиха.
Загорелся один из частных жилых домов. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение.
На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов.
По словам очевидцев, борьба с огнем продолжалась более часа.
В результате оба деревянных дома сгорели полностью.
При пожаре пострадал житель одного из дома - мужчина 1946 года рождения. Он получил ожоги 5% тела.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Ориентировочный ущерб - 200 тыс. рублей.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|