В Котельничском районе сгорели два частных дома.

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ЧП произошло днем 28 июня в поселке Ежиха.

Загорелся один из частных жилых домов. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение.

На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов.

По словам очевидцев, борьба с огнем продолжалась более часа.

В результате оба деревянных дома сгорели полностью.

При пожаре пострадал житель одного из дома - мужчина 1946 года рождения. Он получил ожоги 5% тела.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Ориентировочный ущерб - 200 тыс. рублей.