В Кирове задержали мошенника-гастролера из Новороссийска.

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27 июня в полицию обратились работники магазина на улице Ленина.

Неизвестный мужчина обманул кассира и похитил 10 тысяч рублей. Работница магазина пояснила, что покупатель попросил обменять мелкие купюры (по 50, 100 рублей) на крупные. Всего у него было около 20 тысяч.

Женщина передала ему крупные купюры, в это время мужчина еще раз пересчитывал свои деньги.

После его ухода продавец обнаружила, что в кассе не хватает 10 тысяч рублей. Мужчина во время пересчета «заломил» (спрятал в руке) половину купюр.

Сотрудники угрозыска установили автомобиль, на котором передвигался мошенник.

И вчера подозреваемого, который оказался жителем города Новороссийска, 1965 года рождения, - задержали и доставили в полицию.

Похищенные деньги у него были изъяты.

После проведения первоначальных следственных действий подозреваемого передали сотрудникам МВД Республики Татарстан для проверки его на причастность к совершению на территории их региона аналогичных преступлений.