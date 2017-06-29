В Кирове задержали мошенника-гастролера из Новороссийска.
Сегодня, 17:13 | Просмотров: 87 | Версия для печати
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27 июня в полицию обратились работники магазина на улице Ленина.
Неизвестный мужчина обманул кассира и похитил 10 тысяч рублей. Работница магазина пояснила, что покупатель попросил обменять мелкие купюры (по 50, 100 рублей) на крупные. Всего у него было около 20 тысяч.
Женщина передала ему крупные купюры, в это время мужчина еще раз пересчитывал свои деньги.
После его ухода продавец обнаружила, что в кассе не хватает 10 тысяч рублей. Мужчина во время пересчета «заломил» (спрятал в руке) половину купюр.
Сотрудники угрозыска установили автомобиль, на котором передвигался мошенник.
И вчера подозреваемого, который оказался жителем города Новороссийска, 1965 года рождения, - задержали и доставили в полицию.
Похищенные деньги у него были изъяты.
После проведения первоначальных следственных действий подозреваемого передали сотрудникам МВД Республики Татарстан для проверки его на причастность к совершению на территории их региона аналогичных преступлений.
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