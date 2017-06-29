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Новости / Происшествия

Жительница Кирова стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов.

Сегодня, 17:19 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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Жительница областного центра с помощью одного интернет-сайта нашла дешевые билеты на самолет.
 
При оплате заказа она перевела более 22 тысяч рублей и стала ждать подтверждение об их покупке. Но заказанных билетов так и не получила.
 
Как оказалось, кировчанка воспользовалась, так называемым, «зеркалом-сайтом» или «сайтом-клоном», которые создаются мошенниками для выманивания денег и получения доступа к банковским картам покупателей.
 
Подобные «зеркала» копируют настоящие сайты гостиниц, Интернет-магазинов, фирм, оказывающих услуги, - за исключением номера счета, куда нужно переводить деньги.
 
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.


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