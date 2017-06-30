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В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

Сегодня, 08:49 | Просмотров: 529 | Версия для печати
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Инцидент произошел в колонии—поселении № 32 ФКУ ОИК-5 УФСИН России по Кировской области.
 
18 июня 2017 года один из осужденных воспользовался отсутствием надлежащего контроля со стороны администрации учреждения в период приема-сдачи дежурств дежурных смен.
 
Мужчина незаметно вышел из помещения общежития, прошел через жилую зону и территорию хозяйственного двора, после чего беспрепятственно покинул колонию. Далеко осужденному убежать не удалось. Он был задержан в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
 
В целях устранения выявленных нарушений закона в части необеспечения режимных требований, непроведения надлежащей воспитательной работы с осужденными заместителем прокурора области начальнику УФСИН России по Кировской области внесено представление.


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