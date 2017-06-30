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Новости / Происшествия

Жительница п. Свеча при покупке турпутевки лишилась 66 тысяч рублей.

Сегодня, 10:37 | Просмотров: 133 | Версия для печати
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По словам потерпевшей, путевки на юг ее семья решила купить еще весной.
 
В интернете нашли сайт одного из пансионатов в Республике Абхазия. Женщина связалась с контактным лицом, договорилась об аренде двух домиков.
 
По электронной почте ей пришел договор и счет. После того, как были подписаны все документы, женщина перевела деньги.
 
Когда пришло время отправляться в путь, пострадавшая снова позвонила в пансионат. Но, оказалось, что никаких денег там не получали и сотрудника, с которым вели переговоры кировчане, нет и никогда не было.
 
Женщина обратилась в полицию.
 
Эксперты установили, что пострадавшая стала жертвой мошенников, создавших сайт-двойник абхазского пансионата.
 
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступников.


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