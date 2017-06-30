Жительница п. Свеча при покупке турпутевки лишилась 66 тысяч рублей.
Сегодня, 10:37 | Просмотров: 133 | Версия для печати
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По словам потерпевшей, путевки на юг ее семья решила купить еще весной.
В интернете нашли сайт одного из пансионатов в Республике Абхазия. Женщина связалась с контактным лицом, договорилась об аренде двух домиков.
По электронной почте ей пришел договор и счет. После того, как были подписаны все документы, женщина перевела деньги.
Когда пришло время отправляться в путь, пострадавшая снова позвонила в пансионат. Но, оказалось, что никаких денег там не получали и сотрудника, с которым вели переговоры кировчане, нет и никогда не было.
Женщина обратилась в полицию.
Эксперты установили, что пострадавшая стала жертвой мошенников, создавших сайт-двойник абхазского пансионата.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступников.
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