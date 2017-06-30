Житель Кирова подозревается в серии мошенничеств на 1,6 млн рублей.

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Молодой человек подозревается в совершении 8 эпизодов хищений путем обмана с общим ущербом более полутора миллионов рублей.

Подозреваемый знакомился с людьми, у которых были непогашенные кредиты, входил в доверие и предлагал уладить проблему, но за определенную сумму.

Получив у знакомых деньги для «решения вопроса» с кредитом молодой человек исчезал.

Задержать подозреваемого удалось в Санкт-Петербурге.

У полицейских есть основания полагать, что молодой человек причастен и к другим подобным преступлениям.

Всех, кто пострадал от его действий, просят обратиться в полицию.