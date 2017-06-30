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Новости / Происшествия

В Оричевском районе электропоезд сбил подростка-велосипедиста.

Сегодня, 12:51 | Просмотров: 157 | Версия для печати
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ЧП произошло утром 30 июня.
 
На остановочном пункте 932 км участка Стрижи–Цепели электропоезд травмировал 14-летнего подростка.
 
Мальчик пытался затащить на платформу питбайк, находясь в зоне движения поезда. В это время по перегону двигался электропоезд № 6360 сообщением Котельнич–Киров. Приближения электропоезда подросток не услышал, потому что находился в наушниках и шлеме.
 
Машинист электропоезда подавал сигналы высокой громкости и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезда избежать не удалось.
 
В результате подросток получил различные травмы и был госпитализирован в областную травматологическую больницу г. Кирова.


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